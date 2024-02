Aiuti umanitari in Terra Santa: anche la Diocesi di Savona-Noli aderisce alla proposta CEI

Anche la Diocesi di Savona-Noli aderisce alla proposta della Conferenza Episcopale Italiana di una colletta nazionale a sostegno degli interventi umanitari e per progetti di pace e riconciliazione in Terra Santa.

La colletta è stata spostata dalla data proposta per domenica 17 marzo in occasione della quinta di Quaresima e per farla coincidere con la raccolta che l'Assemblea sinodale aveva deciso di mettere in campo per lo stesso scopo nella messa di chiusura del Sinodo al Santuario Nostra Signora di Misericordia di Savona.

Quest'ultima scelta è stata presa nel corso della recente riunione congiunta dei Consigli Pastorale e Presbiterale diocesani. Per tale ragione durante la Quaresima non vi saranno altre raccolte a sostegno di progetti diocesani.

Le offerte saranno inviate alla Caritas Italiana entro il 3 maggio e renderanno possibile una progettazione unitaria degli interventi, favorendo anche un coordinamento con la rete delle Caritas internazionali che stanno ugualmente operando nei territori colpiti dal conflitto. L'obiettivo è garantire un sostegno a tutte le iniziative della Chiesa locale a breve, medio e lungo termine che verranno poste in essere a beneficio delle popolazioni colpite.

"Siamo in costante contatto con la Chiesa locale - spiega il direttore della Caritas Italiana don Marco Pagniello - Dopo aver sostenuto nella fase iniziale dell’emergenza gli interventi di Caritas Gerusalemme, continuiamo a seguire l’evolversi della situazione, accompagnando le Chiese locali nell’organizzazione delle diverse iniziative per far fronte ai bisogni dei più poveri e favorire un clima di pace e riconciliazione".

È possibile contribuire agli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza anche utilizzando il conto corrente postale numero 347013 o donazione on line all'indirizzo donazioni.caritas.it o bonifico bancario specificando nella causale "Emergenza Terra Santa" tramite: