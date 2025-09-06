Borghetto, pedone investito da un’auto della polizia locale: l'incidente in via Milano

Questa mattina, poco prima delle 10, un pedone è stato investito in via Milano a Borghetto Santo Spirito da un’auto della polizia locale guidata da un agente in servizio. La centrale operativa del 118 ha subito mobilitato la Croce Rossa di Loano, l’automedica e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Giancarlo Canepa: “A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo vicinanza e auguri di pronta e piena guarigione al pedone coinvolto questa mattina nell’incidente”, ha scritto sui social.

“Per garantire la massima trasparenza e evitare qualsiasi conflitto di interessi, sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, incaricata di effettuare tutti i rilievi necessari e ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. Ma la cosa più importante, in questo momento, sono le condizioni di salute del pedone investito", aggiunge il primo cittadino.

"L’agente della Municipale, profondamente scosso dall’accaduto, è stato il primo a prestare soccorso alla vittima dell’investimento. In giornata, si è recato già due volte all’ospedale Santa Corona per accertarsi personalmente delle sue condizioni", conclude Canepa.

Il pedone è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.