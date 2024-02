Tpl, una petizione su Change.org per mezzi più accessibili ad anziani e disabili

"Anziani, famiglie con bambini, persone con ridotta mobilità. Il trasporto pubblico è necessario per una mobilità sostenibile e per una migliore qualità di vita", inizia cosi la petizione lanciata online su Change.org (CLICCA QUI) da una savonese per chiedere bus accessibili a tutti.

"Ogni cittadino - scrive - deve potersi muovere, raggiungere il centro, le passeggiate sul mare, ma non sempre è possibile. L'azienda Tpl di Savona utilizza ancora alcuni mezzi con l'accesso che non è a livello strada, impedendo di fatto l'utilizzo dei mezzi a molti savonesi".

"La bella stagione sta per arrivare, tutti i savonesi devono avere diritto di potersi spostare liberamente, il servizio è ampiamente coperto dal costo del biglietto e dell'abbonamento che deve consentire l'utilizzo dei mezzi sempre" conclude.