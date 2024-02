Roccavignale 2024, Amedeo Fracchia punta al terzo mandato

Amedeo Fracchia ha annunciato ufficialmente di aver sciolto la riserva e si ricandiderà per la terza volta alla carica di primo cittadino di Roccavignale.

"Abbiamo deciso di proseguire la nostra esperienza amministrativa - commenta Fracchia - L'attuale gruppo di maggioranza subirà alcune modifiche, con l'innesto di nuove risorse. Sarà un bel mix, composto da giovani e persone con esperienza".

"La principale novità riguarda il vice sindaco uscente Eliana Fracchia, che ha deciso di non ricandidarsi per motivi familiari e lavorativi. Tuttavia, si è già resa disponibile a fornire supporto durante la prima parte del percorso in caso di elezione, indicando anche il potenziale sostituto", conclude il sindaco uscente.

Nel frattempo, all'interno del paese circolano voci che suggeriscono manovre frenetiche per la realizzazione di una seconda lista.