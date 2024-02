Vaccarezza a Roma per il congresso di Forza Italia: "Pronto a ripartire con tante idee da realizzare"

Circa mille rappresentanti provenienti da ogni parte del Paese si riuniranno a Roma questo pomeriggio per il congresso di Forza Italia, dove sarà confermato Antonio Tajani come segretario unico, affiancato da quattro vice: Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini, Stefano Benigni e Alberto Cirio.

All'appuntamento romano sarà presente anche Angelo Vaccarezza, rientrato tra le fila del partito fondato da Silvio Berlusconi dopo l'esperienza in "Cambiamo". L'ex capogruppo in Regione della lista guidata dal presidente Giovanni Toti, è stato recentemente nominato vice capogruppo regionale di Forza Italia.

"Il mio viaggio, iniziato nel 1994 ha vissuto momenti indelebili, attraversato esperienze uniche, ha cambiato il colore dei miei capelli, a volte ha spento il mio entusiasmo, a volte lo ha riacceso - ha commentato Vaccarezza stamane in partenza per la capitale - Oggi sono nuovamente pronto a ripartire, con un bagaglio più ricco ma ancora con tante idee da realizzare, tanti spazi da riempire, tanta vita per cui essere grato".