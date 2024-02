Discarica a cielo aperto ai piedi a Loano. Aisa: "Abbandonarli tra la vegetazione è un comportamento incivile, che puo' causare danni"

Nell'ambito dei numerosi controlli sul territorio, le Guardie AISA Liguria Sicurezza Ambientale hanno individuato un altro caso di abbandono di rifiuti nell'ambiente, dopo quello di Toirano.

Questa volta il punto colpito è ai piedi del Colle Berbena, in Loano, un'area di particolare bellezza paesaggistica.

E' stato allertato il Comune di Loano, che già il giorno successivo provvedeva a far bonificare il sito.

"AISA desidera ringraziare il Sindaco, il Servizio Ambiente del Comune di Loano e gli operatori intervenuti, per l'estrema rapidità dell'intervento e la sensibilità dimostrata - spiegano dalle guardie Aisa Liguria Sicurezza Ambientale - AISA coglie l'occasione per rammentare a tutti i cittadini che i rifiuti, anche ingombranti, vengono ritirati gratuitamente dalle isole ecologiche. Abbandonarli tra la vegetazione è un comportamento incivile, che puo' causare danni notevoli all'ambiente e alla salute, e genera costi gravosi per le casse comunali, e quindi per tutti i cittadini. Inoltre si tratta di un illecito penalmente perseguibile e colpito con sanzioni severe".

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli su tutto il territorio savonese.