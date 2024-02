Elezioni Millesimo, Manuela Benzi corre per il ruolo di sindaco: "Al lavoro soltanto per gli interessi del paese e dei millesimesi"

"Credo sia corretto essere trasparente nei confronti della cittadinanza e rendere pubblico che un gruppo di cittadini mi ha chiesto di capeggiare il gruppo stesso per portare avanti un nuovo progetto per Millesimo". Lo dichiara la candidata Sindaco Manuela Benzi in relazione alle elezioni amministrative per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale che si terranno in primavera anche nel Comune di Millesimo.

"Questi cittadini lo hanno fatto per due motivi - continua - un giudizio negativo sul mandato amministrativo che si sta concludendo (sia sulle tematiche prettamente cittadine sia sui temi comprensoriali dove l’amministrazione è stata spesso assente) e sull’inedito spettacolo offerto ai millesimesi dove una maggioranza che aveva vinto le elezioni, si è via via spaccata perdendo consiglieri e assessori ed ora propone una brutta rottura istituzionale tra Sindaco e Vicesindaco. Al gruppo che mi ha onorato della richiesta e alla sottoscritta interessa lavorare per una proposta che vede al centro soltanto gli interessi di Millesimo e dei millesimesi".

Manuela Benzi, millesimese, figlia di radicata famiglia della cittadina valbormidese, 60 anni, coniugata con due figli. Professionista forense con studio in Millesimo.

Nei mandati amministrativi 2004/2009 e 2009/2013 ha ricoperto il ruolo di Assessore eletta nella Giunta Comunale di Cengio guidata dall’indimenticato amico Sindaco Ezio Billia con delega all’ambiente, alla cultura, all’istruzione, al turismo e agli affari legali.