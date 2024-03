Prima di andare nello specifico per parlare della manutenzione estintore CO2 per inquadrare l'argomento al meglio, dobbiamo dare una definizione di estintori che sono dispositivi che tutti conosciamo e che sappiamo essere dispositivi di sicurezza fondamentali perché servono a spegnere dei principi di incendio e quindi a controllarli.

Questi dispositivi li troviamo praticamente ovunque anche perché nella maggioranza dei casi sono obbligatori per legge e servono per proteggere in primis l'incolumità delle persone che stanno all'interno di un determinato edificio e poi anche a proteggere le proprietà da incendi e noi li troviamo nei negozi, ma anche nelle fabbriche o negli uffici dove sono obbligatori e li possiamo trovare anche però nelle macchine e nelle abitazioni.

Chiaramente ci sono tanti tipi di estintori divisi, per esempio, per agente estinguente e da questo punto di vista potremmo trovare quelli ad acqua, a schiuma, a polvere chimica secca e anche ad anidride carbonica, e cioè quelli a CO2 di cui poi parleremo per quanto riguarda la manutenzione.

Teniamo presente che, per quanto riguarda la scelta di uno di questi di cui abbiamo menzionato ognuno è adatto per affrontare uno specifico tipo di incendio e parliamo di quelle di classe A che includono i materiali solidi, oppure quelli di classe B e cioè i liquidi infiammabili, fino ad arrivare agli incendi di Classe C che riguardano le apparecchiature elettriche e si conclude con quelli di classe D e cioè dei metalli combustibili.

Questi estintori hanno dei simboli di classificazione che indicano i tipi di incendi per i quali sono adatti e servono soprattutto a identificare quanto può essere utile quell'estintore per una situazione specifica e gli stessi si dividono anche per la loro capacità di spegnimento specifica e cioè la quantità di agente estinguente che c'è all'interno.

Molti tra questi hanno un manometro che indica la pressione dell’agente estinguente all'interno del dispositivo e soprattutto ognuno andrà poi controllato e di questo si parla quando si parla della manutenzione e ne parliamo meglio nella seconda parte dell'articolo per quanto riguarda gli estintori CO2.

Può essere interessante avere delle informazioni rispetto alla manutenzione dell'estintore CO2

Le persone che hanno un estintore CO2 di sicuro saranno interessate a questa parte dell'articolo che parla della sua manutenzione e comunque pquindi è meglio utilizzare questo sostanzialmente.

Per quanto riguarda la manutenzione la prima cosa importante riguarda un'ispezione regolare e che dovrà essere eseguita da un personale qualificato che si assicurerà che gli stessi siano in buone condizioni e parliamo del controllo dell'integrità del serbatoio, il controllo della pressione dello stesso e soprattutto controllare dovrà che non ci siano perdite o danni.

In certi casi potrebbe esserci bisogno di una ricarica dopo un periodo di tempo specifico e quello lo vedremo scritto nelle linee guida del produttore e la stessa deve essere effettuata dai professionisti che hanno le competenze per farlo.