Cercano di calmarlo ma li aggredisce ubriaco: 36enne patteggia 10 mesi

Ha patteggiato 10 mesi il 36enne albanese che ieri sera era stato fermato per un'aggressione avvenuta tra via Torino e via Alba.

Il fratello e un amico dell'uomo avevano cercato di calmarlo ma lui in un evidente stato di alterazione causato da un eccessivo abuso di alcol, aveva iniziato a colpirli.

Sul posto erano intervenute diverse volanti della polizia che avevano accompagnato l'uomo in Questura e tradotto poi nella sua abitazione ai domiciliari per una notte.

Questa mattina in Tribunale a Savona davanti al giudice Roberto Amerio si è tenuto il processo per direttissima e il trentenne, incensurato, difeso dall'avvocato Kozeta Zhiti, che si è scusato in aula, ha deciso di patteggiare. La pena è stata sospesa con la condizionale.