Caos treni il Primo Maggio: viaggiatori ammassati sui binari e nel tunnel a Principe

Un'altra giornata di passione per chi si sposta sui treni. Per di più in un giorno di festa, l'1 maggio.

A causa di un investimento di un treno passeggeri avvenuto nei pressi dell’uscita della galleria ferroviaria di Diano Marina, in direzione Imperia.

Il convoglio diretto a Ventimiglia e partito da Gallarate, fermo all’uscita del tunnel in seguito all’incidente era stato evacuato e a bordo viaggiavano circa 200 passeggeri, che sono stati fatti scendere in sicurezza e accompagnati lontano dai binari.

Diversi treni sono così stati cancellati o hanno subito significative limitazioni di percorso, con ritardi diffusi su tutta la tratta Savona–Ventimiglia.

Non sono mancate infatti le segnalazioni anche da parte di molti savonesi coinvolti nel caos del pomeriggio festivo.

Una delle criticità più imponenti si è verificata sull'Intercity partito da Milano Centrale alle 15.10 che doveva arrivare a Ventimiglia alle 18.59. A causa dell'investimento mortale il treno era stato disposto il fine a Genova Piazza Principe creando più di una criticità per i passeggeri.

Gli stessi infatti sarebbero rimasti ammassati nel tunnel della fermata genovese e sul binario in attesa dell'arrivo del treno regionale. Creando un problema di sicurezza non indifferente.

Per il treno Intercity che invece doveva partire da Ventimiglia alle 16.59 con arrivo a Milano Centrale alle 21.05, la partenza era stata spostata a Genova Piazza Principe. Un'altra criticità che ha creato più di un grattacapo.