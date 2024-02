Calo studenti a Cengio, la dirigente scolastica: "I numeri in mio possesso dicono il contrario"

La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Millesimo, Alessia Zunino, è intervenuta sul presunto calo di studenti nelle scuole di Cengio, denunciato nei giorni scorsi dal Partito democratico.

"Nella giornata di sabato ho letto, con estremo stupore, un articolo pubblicato sul quotidiano online SavonaNews dal titolo: 'Il Pd attacca: le scuole del paese perdono studenti, ma il comune non fa nulla' - commenta in una nota - Senza voler in alcun modo prendere posizione rispetto a una diatriba politica che mi vede, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Millesimo (cui appartengono anche i plessi cengesi) totalmente estranea, mi occorre però precisare, a onore di verità, quanto segue".

"La sottoscritta, unica figura titolata dal ruolo che riveste a fornire dati relativi all'andamento delle iscrizioni presso il nostro istituto, non è mai stata contattata da alcun esponente del circolo del Pd di Cengio, comunque e allo stato, di qualsivoglia altro schieramento politico".

"Ne consegue che qualunque informazione relativa a 'migrazioni di studenti', 'calo delle iscrizioni' non proviene né dalla scrivente né, in ogni caso, da altra fonte ufficiale. Anzi, mi preme rilevare che i dati attualmente in mio possesso sono, a onore del vero, contrastanti con quanto sostenuto nel comunicato. Ribadisco, comunque, di essere sempre a disposizione per fornire informazioni a chi ne richiedesse", prosegue la dirigente scolastica.

"Inoltre, nell'articolo compaiono anche affermazioni dal significato poco chiaro che, sono certa involontariamente, rischiano di essere lesive dell’immagine dell’Istituto, di chi lo rappresenta e di chi vi lavora; mi riferisco, ad esempio, alla frase 'a oggi non risulta un documento formale a sostegno dell’Istituto scolastico da parte della dirigenza e del corpo insegnanti', la quale appare non tenere conto del lodevole impegno quotidiano che tantissime figure (tra cui, ovviamente, il corpo docente) mettono in campo affinché il plesso cengese offra, giorno dopo giorno, il miglior servizio possibile a tutta l’utenza e, quindi, all'intera cittadina".

"Il principale scopo di questo mio intervento vuole essere, quindi, quello di tutelare la credibilità e la professionalità di tutti gli insegnanti e di tutto il personale scolastico che, con grande abnegazione, lavorano quotidianamente con gli studenti per accompagnarli e supportarli nel loro percorso di apprendimento, oltre che di crescita, a Cengio, come in ogni altro plesso appartenente all'Istituto comprensivo di Millesimo".

"Certa di aver chiarito la mia posizione, ribadisco anche in tale occasione di rimanere a disposizione per un confronto costruttivo su quella che è l’attuale situazione scolastica del plesso cengese", conclude la dirigente scolastica.