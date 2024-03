Fare trading sul petrolio: elementi essenziali da conoscere

Se vuoi avvicinarti al mondo del trading, e in particolare ti interessa cercare di guadagnare investendo nel petrolio, ci sono alcune cose che faresti bene a conoscere prima di iniziare.

Divideremo questa guida in 3 punti chiave. Prima di tutto scopriremo quali sono i termini fondamentali da conoscere per comprendere il mercato e le dinamiche ad esso associate. Successivamente vedremo quali fattori influenzano maggiormente il prezzo del petrolio. Infine scopriremo dove iniziare a tradare il greggio.

Il vocabolario essenziale per chi vuole investire nel petrolio

. Si tratta dei(anche se non gli unici), quelli che vengono presi comedel mercato. Il Brent Crude viene estratto nel Mare del Nord, mentre il WTI () proviene dal Texas. Entrambi sono petroli di ottima qualità, a bassa densità e con un basso tenore di Zolfo.

OPEC: si tratta di una sigla che indica l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Le decisioni prese da questa organizzazione hanno un notevole peso sul prezzo di questa materia prima.

Contango e Backwardation: termini che sono correlati ai futures sul petrolio. Il contango avviene quando il prezzo futuro è superiore al prezzo spot, bentre il backwardation si verifica nel caso contrario.

Spread di produzione: la differenza di prezzo tra più petroli grezzi.

Marging Trading: questa strategia prevede che il trader prenda in prestito dei fondi per investire in posizioni più grandi di quelle che potrebbe permettersi. A potenzialità di guadagno maggiori corrispondono anche un rischio di perdite superiore.

Cosa influisce sul prezzo del petrolio?

I fattori che più di altri influiscono sul prezzo finale del petrolio sono diversi. Per un trader è fondamentale saper mettere in relazione dati storici e informazioni aggiornate per poter effettuare sul Prezzo petrolio previsioni accurate.

Come per diverse tipologie di asset, anche in questo caso il rapporto tra domanda e offerta è di primaria importanza. Basti pensare a quello che è successo all’inizio della pandemia di Covid-19, quando gli spostamenti erano fortemente limitati. Le scorte di carburante rimaste inutilizzate sono aumentate. Una maggiore disponibilità ha portato a un abbassamento del prezzo dei carburanti.

Anche le decisioni prese dai paesi di produzione (Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita), ha un impatto decisivo sul prezzo finale.

Negli ultimi tempi si sta assistendo a numerose tensioni geopolitiche, soprattutto per via della guerra Russia-Ucraina, delle implicazioni dell’Europa, ma anche per via del conflitto tra Israele e Palestina e delle tensioni in Medio Oriente. Questi avvenimenti influiscono direttamente sull’andamento del mercato del greggio.

Essendo il mercato del petrolio valutato in Dollari Americani, l’andamento di questa moneta incide direttamente sul mercato. Quando questa valuta si rafforza, il prezzo per gli altri paesi aumenta.

Infine, menzioniamo le scoperte tecnologiche che servono a migliorare l’efficienza e i tempi di estrazione, ottimizzandone la disponibilità sul mercato.

Dove iniziare a fare trading sul petrolio

Per iniziare a fare trading sul petrolio è necessario semplicemente trovare unche metta a disposizione una piattaforma intuitiva e facile da usare.

Soprattutto bisogna assicurarsi che questa piattaforma sia registrata e regolamentata dal CONSOB.

A questo punto possiamo iniziare a fare pratica con la versione DEMO per familiarizzarci sul tipo di mercato del petrolio su cui investire. Potremo infatti scegliere: il mercato dei futures, dei CFD (Contract for Difference), il mercato azionario, le opzioni o gli ETF.

Fare trading sul petrolio può rappresentare una buona possibilità di guadagno, ma richiede applicazione e formazione continue.