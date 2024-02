“Fragilità e scomparse”: a Savona un convegno dall’associazione Penelope Liguria odv

“Fragilità e scomparse – Riconoscerle e prevenirle” è il titolo del convegno, promosso dall'Associazione Penelope Liguria ODV, che si svolgerà sabato 2 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, nella sala Rossa del Comune di Savona. Il sottotitolo del convegno, patrocinato dal Comune di Savona, è “Come liberarsi dai condizionamenti emotivi” ed evidenzia che il senso dell'incontro, oltre a mettere al centro le storie di persone scomparse, focalizza tale fenomeno anche nell'ambito di episodi di violenza fisica e psicologica che maturano anche nei rapporti affettivi morbosi.

“Troppo spesso la cronaca quotidiana ci riporta casi di donne scomparse che si scoprono essere poi state vittime di femminicidio o così di fughe che si risolvono con il suicidio - spiega la dottoressa Alessandra Prele, presidente di Penelope Liguria Odv – .Eventi che hanno un pregresso di sofferenze psicologiche che nascono da rapporti personali e amorosi travagliati e in cui sono fortemente condizionate da uomini possessivi. Spesso i famigliari non riescono a scoprire in tempo o a fermare queste situazioni di dipendenza psicologica e le loro conseguenze estreme”

L'associazione Penelope dà sostegno a tutte le persone che hanno un parente o amico scomparso e fornisce assistenza di tipo legale, psicologico, tecnico, ma soprattutto umano. Opera nella sensibilizzazione verso il ritrovamento delle persone scomparse in rapporto con le autorità e i media.

L'incontro di Savona punta il focus anche sulla prevenzione.

Aprirà il pomeriggio, l'intervento dal presidente Nazionale Penelope Odv, avvocato Nicodemo Gentile, che analizzerà alcuni casi arrivati all'onore delle cronache.

Porteranno il loro contributo professionale e conoscitivo sul tema della “Fragilità e scomparse” il professor Maurizio Cutolo, Ordinario dell'Università di Genova, il professor Pasquale Romeo docente di Psicologia Clinica e Dinamica presso l'Università Dante Alighieri, già Giudice onorario del Tribunale dei minori di Reggio Calabria. Il Maggiore Fabio Truddaiu, comandante della Compagnia Carabinieri di Savona, spiegherà le modalità di svolgimento delle indagini sugli scomparsi e quali azioni immediate è necessario fare nelle prime ore dagli episodi. Sarà presente Roberta Gatto, ass. Argo Unità Cinofile da soccorso ODV Follo di La Spezia. Modererà l'incontro la giornalista Monica Napoletano.