Piaggio Aero, Basso e Furlan (PD): "Il Ministro Urso prima di arrivare in Liguria convochi le parti"

“È ormai passato un mese dalla chiusura del bando per Piaggio Aerospace ma non è ancora stato fissato l’incontro promesso il 19 gennaio scorso in Regione Liguria tra il Ministro Urso e i rappresentanti dei lavoratori di Piaggio”.

A dichiararlo sono i senatori del Partito Democratico Lorenzo Basso e Annamaria Furlan, che aggiungono: “Si ha notizia che siano arrivate 5 manifestazioni di interesse, ma non si sa ancora se e quando ci sarà un assegnazione. In vista dell'arrivo del Ministro Urso in Liguria, la prossima settimana, la Giunta mantenga l’impegno di convocare quel tavolo da noi richiesto tra ministro, sindacati e parlamentari per chiarire lo stato di avanzamento dell’assegnazione del bando e dire quali impegni si prenderà il governo, qualunque siano le opzioni sul tavolo”.