Il mondo sindacale savonese in lutto: si è spento Pippo Giudice

Lutto nel mondo sindacale savonese che piange la scomparsa di Pippo Giudice, storico dirigente della Funzione Pubblica Cgil ed ex presidente del Comitato Direttivo della Camera del Lavoro.

Dopo gli esordi in politica a Padova nelle fila del Psi per poi passare allo Psiup nel momento della formazione del governo di centrosinistra dal quale poi era passato al Pci, Giudice era stato assunto dall'ente comunale di Savona negli anni '60, cominciando lì a militare in quella che all'epoca era la Federazione Enti Locali-Sanità della Cgil. All'inizio degli anni '70 aveva assunto l'incarico di segretario provinciale subentrando a un'altra grande figura nella storia del sindacalismo savonese come Marzocchi.

Col passaggio della federazione a Funzione Pubblica, Giudice aveva partecipato al congresso nazionale fondativo svoltosi a Rimini nel 1980, assumendo ancora l'incarico di segretario provinciale della nuova compagine sindacale. All'inizio degli anni '90 era passato alla segreteria confederale impegnandosi anche come presidente del Comitato Provinciale dell'Inps.

"Pippo ha vissuto attivamente una fase politica importante per la nostra organizzazione - lo ricordano dalla Cgil savonese porgendo le condoglianze alla famiglia - Il suo impegno, la sua passione politica e sindacale resteranno punti significativi costanti nel nostro lavoro quotidiano. Ciao Compagno".

"Raffinato marxista di scuola dellavolpiana, aveva dedicato la sua vita al sindacato schierandosi con grande impegno, passione, competenza, dalla parte del movimento operaio - ricorda Franco Astengo - Animatore e promotore del Comitato per la Difesa della Costituzione era sempre persona attenta ai diritti dei lavoratori, uno studioso della legislazione del lavoro tenendo il suo impegno in stretta connessione con l'Articolo 1 della nostra Carta Fondamentale. Il mondo del lavoro ha rappresentato la sua stella polare, insieme all'idea che per praticare la politica fosse necessario non improvvisare, studiare e tenere assieme politica, ragioni sociali e cultura".

"Il movimento dei lavoratori savonese perde una figura di riferimento, un dirigente illuminato che dovrà essere ricordato come esempio e guida" chiosa Astengo.