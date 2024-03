Borghetto S. Spirito: il 6 marzo Giuseppe Peretti presenta la proiezione de “La Romeo germanica"

Settimo appuntamento degli incontri/conferenze promosse dall’Unitre di Borghetto Santo Spirito, coordinata dalla Biblioteca civica, mercoledì 6 marzo 2024.

Presso la sala consiliare di Palazzo E.Pietrcaprina, in Piazza Libertà, alle ore 16.00, Giuseppe Peretti presenterà la proiezione “La Romeo germanica: dal Brennero a Roma, lungo gli antichi cammini, centri d’arte e antichi borghi”, un percorso di quasi 2.200 km, a piedi o in bicicletta lungo il percorso che per secoli ha visto passare re, viandanti e pellegrini, in viaggio verso Roma dal centro e dal nord Europa.