 / Cronaca

Cronaca | 22 giugno 2026, 16:30

Lutto a Loano per la scomparsa di Claudio Belloni, storico bagnino e gestore dei bagni Nadia

Aveva 66 anni. Per oltre cinquant'anni aveva legato il suo nome allo stabilimento balneare loanese

Lutto a Loano per la scomparsa di Claudio Belloni, storico bagnino e gestore dei bagni Nadia

La comunità di Loano piange la scomparsa di Claudio Belloni, spentosi all'età di 66 anni dopo aver combattuto contro un brutto male.

Classe 1959, è stato per oltre cinquant'anni bagnino e storico gestore dei Bagni Nadia di Loano, diventando un punto di riferimento per il litorale cittadino e per generazioni di turisti e residenti. Era molto conosciuto, inoltre, anche nel mondo delle boccette, dove era impegnato nei campionati locali.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 22 giugno alle ore 19 nella camera ardente dell'Hospice Rossello di Savona. Successivamente si procederà con la cremazione.

Lascia i figli Debora con Christian e Luca con Stefania, le nipoti Chloè, Hilary, Gaia e Luce, la sorella Nadia con Michele, il fratello Marcello e tutti i parenti. Ai familiari è giunto anche il cordoglio dell'Associazione Balneari Loanesi.

Roberto Vassallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium