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Eventi | 23 giugno 2026, 16:00

Lions Club Loano Doria, la nuova presidente è Arianna Leonardi Vugi

Succede a Santiago Vacca. Nuovo presidente Leo Club Loano Doria Simone Careddu

Il Lions Club Loano Doria ha festeggiato il suo 30^ compleanno con la Charter Night che si è svolta domenica 21 Giugno a Loano, nel Ristorante Badaia alla Marina di Loano.

La serata ha visto il passaggio “di spilla” dal Presidente di Club Santiago Vacca -  socio fondatore -  ad Arianna Leonardi Vugi, già Presidente in passato e socia fondatrice del Lions Club Loano Doria.

Santiago Vacca ha ringraziato i Soci e dato il benvenuto al nuovo Presidente di Club Arianna Leonardi Vugi che col passaggio delle cariche guiderà il Club nell'anno sociale 2026-2027.

Oltre al cambio al vertice per il Lions Club anche il Leo Club Loano Doria; nuovo Presidente, Simone Careddu che riceve la spilla da Davide Ferraro.

Presente alla serata la socia fondatrice Nicoletta Nati, nuovo Governatore Distrettuale ed altri soci fondatori: Giacomo Piccinini, Giorgio Boschetti, Gianna Baldassa, Laura Inglima.

Consegna della spilla per i trent'anni di presenza nel Lions Club ai soci fondatori del Loano Doria (anche a Salvatore Spiga non presente alla serata) e la consegna della spilla per i dieci anni di presenza nel Club a Francesco Paganelli.

Durante la serata il Governatore ha consegnato il District Excellence Award.

Il prestigioso riconoscimento conferito dal Lions Club International che onora i leader che si impegnano a generare impatto sulla comunità, incrementare il numero dei soci e a promuovere lo sviluppo della leadership nel proprio distretto. Ritira il premio il Presidente dell'anno sociale 2023/2024 Marco Careddu.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Club Loano Doria per l'anno sociale 2026-2027 sarà così composto:

Presidente: Arianna Leonardi Vugi.

Past President: Santiago Vacca.

Vice Presidente: Matteo Munari.

Segretario: Alessandro Stipo.

Tesoriere: Leonardo Piccinini.

Cerimoniere: Giorgia Polla.

Addetto Stampa: Laura Inglima

Leo Advisor:Francesco Paganelli

Comitato Marketing e Comunicazioni:Marco Careddu

Revisore dei conti:Salvatore Spiga.

Comitato Soci-GMT:Aldo Berengan.

GLT: Matteo Munari.

LCIF: Vincenzo Salvini.

Comitato Soci GST: Marco Careddu.

Consiglieri: Alvise Bonelli, Federico Rembado, Jacopo Ferraro.

Comunicato Stampa

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