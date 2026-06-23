Lions Club Loano Doria, la nuova presidente è Arianna Leonardi Vugi

Il Lions Club Loano Doria ha festeggiato il suo 30^ compleanno con la Charter Night che si è svolta domenica 21 Giugno a Loano, nel Ristorante Badaia alla Marina di Loano.
La serata ha visto il passaggio “di spilla” dal Presidente di Club Santiago Vacca - socio fondatore - ad Arianna Leonardi Vugi, già Presidente in passato e socia fondatrice del Lions Club Loano Doria.
Santiago Vacca ha ringraziato i Soci e dato il benvenuto al nuovo Presidente di Club Arianna Leonardi Vugi che col passaggio delle cariche guiderà il Club nell'anno sociale 2026-2027.
Oltre al cambio al vertice per il Lions Club anche il Leo Club Loano Doria; nuovo Presidente, Simone Careddu che riceve la spilla da Davide Ferraro.
Presente alla serata la socia fondatrice Nicoletta Nati, nuovo Governatore Distrettuale ed altri soci fondatori: Giacomo Piccinini, Giorgio Boschetti, Gianna Baldassa, Laura Inglima.
Consegna della spilla per i trent'anni di presenza nel Lions Club ai soci fondatori del Loano Doria (anche a Salvatore Spiga non presente alla serata) e la consegna della spilla per i dieci anni di presenza nel Club a Francesco Paganelli.
Durante la serata il Governatore ha consegnato il District Excellence Award.
Il prestigioso riconoscimento conferito dal Lions Club International che onora i leader che si impegnano a generare impatto sulla comunità, incrementare il numero dei soci e a promuovere lo sviluppo della leadership nel proprio distretto. Ritira il premio il Presidente dell'anno sociale 2023/2024 Marco Careddu.
Il nuovo Consiglio Direttivo del Club Loano Doria per l'anno sociale 2026-2027 sarà così composto:
Presidente: Arianna Leonardi Vugi.
Past President: Santiago Vacca.
Vice Presidente: Matteo Munari.
Segretario: Alessandro Stipo.
Tesoriere: Leonardo Piccinini.
Cerimoniere: Giorgia Polla.
Addetto Stampa: Laura Inglima
Leo Advisor:Francesco Paganelli
Comitato Marketing e Comunicazioni:Marco Careddu
Revisore dei conti:Salvatore Spiga.
Comitato Soci-GMT:Aldo Berengan.
GLT: Matteo Munari.
LCIF: Vincenzo Salvini.
Comitato Soci GST: Marco Careddu.
Consiglieri: Alvise Bonelli, Federico Rembado, Jacopo Ferraro.