Cinquanta sfumature di grigio anche per l’auto

Agli italiani piace avere un bel bolide colorato con cui sgasare come solo a Dominic Toretto. Se in fatto di marche e modelli ognuno ha le sue preferenze ben specifiche, anche per quanto riguarda le colorazioni niente è lasciato al caso. Scopriamo insieme quali sono i colori preferiti per le auto dei Dom di casa nostra.

Secondo i dati riportati da Gq Italia, forniti da PPG, azienda leader mondiale nel settore delle vernici automotive, il mondo impazzisce per le finiture bi-color e personalizzate. Questo è il trend, scopiazzato da trapper e personaggi famosi che cambiano il colore dell’auto con la stessa frequenza con cui noi cambiamo i calzini. Via libera a colori su richiesta come l’opaco, il trasparente colorato e il triplo strato.

Dal rapporto stilato emerge una rinata voglia di osare. Oltre ai grigi, vere star delle colorazioni, spiccano anche i blu e i viola, scelti per accendere i riflettori su modelli sportivi. Il verde rimane nella rosa dei colori preferiti a livello mondiale per i suoi rimandi a valori come ambiente e sostenibilità.

Altre tonalità hot nell’industria automobilistica globale sono: bianco (35% dei veicoli prodotti), nero (18%), grigi (+2% di richieste), blu (8% stabile) e rosso (7% in discesa).

Ora che abbiamo scaldato i motori con una bella panoramica generale, entriamo nel dettaglio di quelli che fanno venire gli occhi a cuoricino agli italiani.

Grigio (32%): tutte le gradazioni, dall’argento al canna di fucile. Quest’ultimo è così super richiesto che a breve, nel traffico, trovare una macchina di un’altra colorazione sarà come cercare un ago nel pagliaio.

Bianco (26%): sarà il colore dei tassisti, ma è sempre gettonatissimo!Nero (18%): popolare sicuramente per l’allure elegante e non di certo per le proprietà snellenti. Perfetto per chi, in estate, ci tiene particolarmente a farsi una sauna a costo zero.

Blu (10%): qui la palette spazia dalle nuance del verde, fino al blu notte. E poi si sa: il blu sta bene su tutto.

Rosso (7%): poteva forse mancare nella classifica degli italiani, il colore che richiama il Cavallino? Sognare non costa nulla.

Naturali (4%): sabbia, marrone, ocra e tutte quelle tinte che richiamano la natura. Perfette per chi ha sempre nel bagagliaio una tenda Quechua pronta all’uso.

Altri (2%): bi-color, giallo, arancio, viola, lime e altre sfumature alla Sfera Ebbasta.

Verde (1%): chiude la classifica il verde, forse perché, di questi tempi, la speranza è davvero poca (così come le possibilità di comprare domani una Lamborghini).