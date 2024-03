Fionda 2024, Teatro Ambra subito sold out: "Probabilmente un caso unico in Italia"

La Fionda dei Fieui di caruggi centra ancora una volta il bersaglio. Questa mattina alle 8 si sono aperte le prenotazioni per assistere alla cerimonia di consegna del Premio, che avrà luogo sabato 20 aprile e dopo neppure due ore il Teatro Ambra era già sold out: platea e galleria al gran completo.

Il tutto “a scatola chiusa”, senza cioè neppure conoscere il nome di chi riceverà dalla mani di Antonio Ricci l’ambito riconoscimento. Le avvisaglie di questo ennesimo successo dei Fieui c'erano tutte. Fin dal pomeriggio di ieri, nonostante il freddo e la pioggia battente, numerosi “affezionati” si erano già messi in coda, pronti ad affrontare una lunga notte in bianco per potersi assicurare un posto al Teatro Ambra.

Giustamente soddisfatti e orgogliosi Antonio Ricci e i suoi monelli: “Dobbiamo solo ringraziare le decine di persone che hanno fatto la fila per quindici ore per avere la certezza di essere presenti al momento clou della manifestazione. Probabilmente un caso unico in Italia. Possiamo davvero dire che la Fionda è entrata nel cuore di tanta gente e questa è la ricompensa più importante per il tempo e l’impegno che mettiamo nel preparare al meglio questo evento tanto atteso. Il nostro pubblico è il vero eroe della Fionda! Purtroppo, per la prima volta, non siamo riusciti a soddisfare in pieno le richieste di tutti coloro che erano in attesa. E questo ci dispiace molto, anche se è la prova dell'entusiasmo con cui la gente ci segue”.

E ora le prossime tappe. Mercoledì 3 Aprile conferenza stampa con annuncio del vincitore di Fionda 2024; mercoledì 10 Aprile tutti a Striscia la notizia con proclamazione ufficiale e finalmente sabato 20 Aprile la grande festa per una Fionda che si preannuncia “donna”.

Come sempre il Premio Fionda di legno avrà uno scopo assolutamente benefico e tutte le offerte ricevute saranno devolute, su indicazione del vincitore 2024, che comunicherà sul palco del Teatro Ambra, il prossimo 20 Aprile, il destinatario della somma raccolta.