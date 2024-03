Comunali Albisola, il Pd chiarisce: "Nomi che circolano sono proposte. Aperto tavolo per un campo largo"

"Come Partito Democratico di Albisola Superiore riteniamo di dover fare chiarezza riguardo alle trattative in vista delle elezioni comunali di giugno, date le false informazioni circolate negli scorsi giorni".

A dirlo è la segreteria dem albisolese dopo che nelle ultime ore è iniziato a circolare un nominativo per la candidatura a sindaco.

"Al momento è aperto un tavolo di confronto con i gruppi della minoranza consigliare e le forze politiche del campo progressista al fine di trovare una soluzione comune formando un campo largo. Nessuno, noi in primis, ha come obiettivo una fuga in avanti solitaria, in quanto solo attraverso l'unità è possibile raggiungere una sintesi che possa rappresentare un'alternativa efficace all'attuale maggioranza" proseguono dal Pd di Albisola Superiore.

È in corso quindi un'interlocuzione con il gruppo di Passione in Comune e il Movimento 5 Stelle per trovare una quadra unitaria.