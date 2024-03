Savona, il 14 marzo la Consorzia celebra la "Madonna della colonna"

Come ogni anno per la ricorrenza dell’evento le consorelle della consorzia accoglieranno tutti coloro che per fede o interesse verso la conoscenza di un frammento di storia saranno interessati a partecipare alla celebrazione: alle ore 8 la messa sarà officiata dal rettore don Piero Giacosa, alle 18 dal vescovo Calogero Marino, quest'ultima seguita da un accompagnamento musical corale diretto dal maestro Paolo Venturino. In questa giornata le donne che fanno parte dell'associazione, già presente nell’antica cattedrale sul Priamar, apriranno la sacrestia rivelando quei tesori che hanno creato la loro identità.