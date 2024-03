Asl2, dopo 2 anni di di servizio l'ambulanza di rianimazione usata per il trasporto pazienti all'interno del Santa Corona

L'ambulanza era stata comprata nel luglio 2021, per una spesa di 83.000 euro, per essere utilizzata come centro mobile di rianimazione, avendone tutte le attrezzature necessarie. Il mezzo è però stato fermo a lungo all'ospedale San Paolo di Savona per mancanza di organico; l'Asl aveva annunciato che sarebbe stato bandito un concorso per sei autisti di ambulanza (categoria BS) alcuni dei quali sarebbero andati all'ambulanza in questione.