Finale, la riqualificazione del lungomare Italia procede con l'arrivo degli arredi

Si sono messi al lavoro in questi giorni gli operai della ditta Metalco, fornitrice dei materiali e della manodopera, per posizionare gli arredi sul terzo lotto di riqualificazione della passeggiata finalese, quella di lungomare Italia.

Nelle prossime due settimane è prevista l'installazione di panchine, panchine con il parasole, della copertura del sottopassaggio, delle fioriere, dei paletti lungo il marciapiede lato via Aurelia e più in generale di tutti i dettagli di arredo urbano. Seguirà poi la posa del verde pubblico. Il cantiere sarà sospeso per la Pasqua, con la conclusione dei lavori prevista verso maggio.

Contemporaneamente proseguono anche gli interventi sul molo, gran parte di questi già conclusi. L'attenzione degli operai è ora rivolta alla realizzazione del muretto alla base che dà sulla piazza.