Milano-Sanremo, ecco tutti i divieti previsti a Savona

Manca poco al passaggio della Milano-Sanremo, quest'anno con partenza da Pavia e non dal capoluogo lombardo, sulle strade del savonese e a Savona sono pronti a scattare i divieti (che saranno posizionati 72 ore prima) per la giornata di sabato 16 marzo.

Saranno presenti dalle 9 e fino all'avvenuto passaggio della corsa in ia Montenotte, nel tratto da Corso Mazzini a Corso Colombo entrambi i lati; in Corso Colombo, da via Montenotte a via Guidobono lato mare; in Via Gramsci nel tratto compreso dal civico 54r. al 64r. relativamente agli stalli di sosta dei motocicli sul lato ponente.