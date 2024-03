Incendio di via Venezia a Savona, la titolare del "Bar Mina": "Interdetti pure i nostri servizi igienici, per i clienti e per noi un disagio"

"Che facciano in fretta a mettere a posto la veranda perché continuano a cadere pezzi di vetro e che tolgano il mancato accesso al bagno".

Questa la richiesta di Girolama Buonpane, la titolare del bar "Da Mina", attività di Piazza Saffi che ha ricevuto, a causa dell'incendio di un appartamento al sesto piano di un condominio di via Venezia, avvenuto nella notte del 3 marzo scorso, la diffida dei vigili del fuoco dopo un sopralluogo, di non poter accedere al cortile interno del palazzo.

Nel quale però sono presenti i servizi igienici del bar che quindi risultano essere interdetti.

Una decisione presa in quanto la veranda dell'alloggio interessato dal rogo risulta gravemente danneggiato.

"Noi stiamo resistendo. Un'attività deve lavorare e neanche noi per altro possiamo andare in bagno. Purtroppo abbiamo perso dei clienti per questo" prosegue la titolare dell'attività. E oltre al mancato utilizzo dei servizi per i clienti e per i lavoratori persiste anche un problema sicurezza.

"È un grande disagio, è un problema. Dalla veranda del sesto piano continuano a cadere detriti di vetro perchè non è ancora stata messa in sicurezza e ci siamo già rivolti all'amministratore di condominio. L'incendio è avvenuto dieci giorni fa e non abbiamo avuto ancora risposte" prosegue Gerolama Buonpane.

"Non mi voglio rivalere su nessuno per i danni ma mi preme che facciano qualcosa. Già le attività sono in sofferenza e vista la situazione mi aspettavo un intervento" conclude.

Nel frattempo a seguito di un'ordinanza del sindaco Marco Russo emessa la scorsa settimana sono ancora inagibili quattro abitazioni dei civici 2 e una del civico 4.