Scritte vandaliche no vax alle scuole Pertini Colombo e al nido di Lavagnola

Ritornano le scritte vandaliche no vax. Nella scorsa notte i vandali hanno colpito ancora due scuole di Savona, le Colombo e il nido di Lavagnola, con delle scritte contro le vaccinazioni, danneggiando pesantemente le intere facciate dei due istituti scolastici.

Ancora una volta si colpiscono le scuole e i beni comuni della città, come era già stato fatto in precedenza in altre zone della città. Tempo fa erano le scritte no vax addirittura comparse sui muri che costeggiano la strada che dalla via Aurelia sale verso l’ospedale San Paolo di Savona. Erano poi stati imbrattati anche i muri del Campus Universitario di Legino e la sede dell'Ordine dei Medici.

I vandali però potrebbero essere stati ripresi da alcune delle telecamere che si trovano nella zona.