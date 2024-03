L'albergo ristorante Il Colle a Nava vi aspetta per il pranzo di Pasqua

L’albergo ristorante Il Colle a Nava vi aspetta per il pranzo pasquale con un ricco menù primaverile.

Il menù prevede: come antipasti uovo ripieno con crema di asparagi, tortiglione di pasta sfoglia al tonno, fagottino di bresaola con insalata russa, torta pasqualina e flan di zucchine con fonduta; per primi tagliatelle di farina di castagna al sugo di noci e crepes ripiene di ricotta e spinaci; a seguire capretto nostrano cotto in umido e arrosto con glassa all’aceto balsamico; per finire come dolce colomba e crostata alla frutta.

È prevista anche un'alternativa vegetariana che per secondo prevede misto di formaggi locali e frittatina alle erbette con aggiunta di patate al forno

Il costo è 40 euro, vini esclusi, per prenotare contattare il numero: 351 398 1037.