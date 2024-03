Frana sull'Aurelia a Celle, la Milano-Sanremo 'salva' la viabililità: cantiere rimosso entro la mattina del 16 marzo

Tra domani, venerdì 15 marzo e la mattina di sabato 16, in tempo per il passaggio della Milano-Sanremo di ciclismo, sarà rimosso il cantiere sull'Aurelia a Celle Ligure.

Questo sarebbe uno degli ultimi sviluppi in merito all'intervento di Anas disposto dallo scorso 10 marzo a causa di una frana che si è venuto a creare dopo l'ondata di maltempo che ha comportato la caduta di detriti sul manto stradale in località Roglio subito dopo lo svincolo per Pecorile.

Nel frattempo non stanno mancando le critiche degli automobilisti per la presenza del senso unico alternato regolato dall'impianto semaforico.

La mattina infatti la viabilità è in tilt per chi da Varazze si dirige verso Savona e la sera invece nella direzione opposta con le code che iniziano persino all'inizio della galleria Capo Torre ad Albisola Superiore.

Anche il semaforo di Varazze disposto per una frana lo scorso 15 febbraio sull'Aurelia sarà rimosso entro domani per l'arrivo della Classicissima.