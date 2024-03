Sindacati sanità: “Gli operatori sociosanitari sono insufficienti”. Il 21 marzo prevista un'assemblea sindacale

Si è parlato soprattutto degli operatori sociosanitari nell'incontro dello scorso 14 marzo tra Asl2 e organizzazioni sindacali. A fine marzo scade il contratto a tempo determinato di 15 operatori sociosanitari. L'Asl2 farà 15 assunzioni a tempo indeterminato ma senza rinnovare i contratti in scadenza dei 15 Oss, quindi in fatto di numeri non cambierebbe molto.

“Il fatto che ci siano assunzioni a tempo indeterminato è positivo – spiega Massimo Scaletta di Fp Cgil – Si assumerà attingendo alla graduatoria e dei nuovi assunti a tempo indeterminato 5 sono Oss con il contratto in scadenza a marzo e i numeri comunque non cambiano e siamo in una situazione sotto al limite. C'è personale che fa 12 ore per coprire i turni carenti. Lo straordinario viene pagato ma non è in discussione tanto l'aspetto economico quanto quello fisico. Con l'estate il problema si aggraverà perché ci saranno da coprire anche le ferie”.

Secondo le organizzazioni andrebbe fatta scorrere la graduatoria e programmare assunzioni per almeno 50 unità per fare fronte alle carenze. Per discutere della situazione, le Rsu hanno convocato un'assemblea per giovedì 21 marzo.

“Abbiamo rilanciato le assunzioni degli Oss- spiega Giovanni Oliveri di Cisl Fp – anche in considerazione del fatto che dei 240 infermieri programmati come assunzioni l'Asl non riuscirà a reclutarli tutti; sono già stati chiamati tuti quelli che erano in graduatoria. Alla carenza di infermieri si aggiunge anche quella degli Oss in quanto personale di supporto a quello infermieristico. E' vero che l'azienda ci dice che da un lato vengono assunti 15 Oss a tempo indeterminato, e questo è positivo, ma dal punto di vista numerico non porta in casa neanche un Oss in più. Per questo chiediamo un ulteriore scorrimento della graduatoria”.