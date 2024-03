Alla Ubik la presentazione del libro "La fine di un mito genovese. Cristoforo Colombo nasce a Savona"

Sabato 23 marzo alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore Franco Icardi e presentazione del libro "La fine di un mito genovese. Cristoforo Colombo nasce a Savona". L'evento verrà introdotto dalla storica e scrittrice Irma De Matteis.

"Cristóbal Colón ginobés, natural de Saona". E' scritto nel Memorial o Registro Breve (riassunto) delle Udienze reali dei re di Spagna del dicembre 1491. In altre parole, lo dichiarò, documenti alla mano (tratti quindi dalle antiche biblioteche reali spagnole), lo stesso grande navigatore al cospetto dei reali di Spagna al momento di concordare quelle che oggi si chiamerebbero le “regole di ingaggio” prima di prendere il mare per l’avventura che lo porterà alla scoperta delle Americhe. Altri documenti spagnoli testimoniano che l’ammiraglio morì a Valladolid in Spagna la notte tra il 19 ed il 20 maggio 1506 all’età di 70 anni. Ciò dimostra che nacque nel 1436 ed è più vecchio di 16 anni del omonimo lanaiolo nato a Genova nel 1451.

Riprende quindi la discussione sulle reali origini del grande navigatore, grazie anche agli studi e al nuovo libro di Franco Icardi, scrittore, Direttore della Biblioteca civica di Cengio e Presidente dell’Associazione culturale di Savona “Cristoforo Colombo natural de Saona”.