Torna “Albenga in tavola”: un mese dedicato alle 4 eccellenze del territorio ingauno

Torna “Albenga in tavola” l’evento volto a promuovere e valorizzare sempre più i famosi 4 di Albenga:

Il carciofo spinoso

L’asparago violetto

Il pomodoro cuore di bue

La zucchina trombetta

Sabato 23 marzo in piazza IV Novembre ci sarà lo Show Cooking dei ragazzi dell’Istituto alberghiero con degustazione gratuita dei loro fantastici piatti dedicati al carciofo spinoso, inoltre ci sarà il mercatino dei ragazzi dell’Istituto Agrario.

“Albenga in Tavola è un evento che si è andato consolidando in questi ultimi anni e che riscuote sempre un grande successo - Ilaria Calleri consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio -. Lo scopo è la promozione dei prodotti del territorio con un focus particolare sui famosi 4 di Albenga. Seguendo la stagionalità si parte con il carciofo spinoso. Ringrazio i ragazzi dell’Alberghiero che ci permetteranno di assaggiare il carciofo in ogni suo aspetto e i ragazzi dell’Agrario per il mercatino dove tutti potremo acquistare i prodotti del nostro territorio. Un ringraziamento anche all’Ortofrutticola di Albenga che offre le straordinarie primizie per la preparazione delle ricette”.

“Il turismo enogastronomico è in continua crescita - affermano congiuntamente Marta Gaia assessore agli eventi e Silvia Pelosi assessore all’agricoltura:, per questo come Amministrazione stiamo portando avanti eventi come Albenga in Tavola che valorizza i prodotti tipici del nostro territorio contribuendo a farli conoscere in Italia e all’estero”.

“In questi anni abbiamo puntato molto sull'enogastronomia – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis -, non a caso abbiamo introdotto le De.Co. e ideato eventi ad hoc per promuovere sempre più il turismo enogastronomico, settore in costante crescita.

Albenga in Tavola rappresenta un’occasione per far conoscere e apprezzare sempre più i quattro di Albenga e poterlo fare assaggiando i piatti preparati dai ragazzi dell’Istituto alberghiero per poi magari comprare i prodotti dai ragazzi dell’Agrario rende questo evento ancora più bello e coinvolgente”.