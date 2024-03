Ladri in azione a Cosseria, colpite due abitazioni. Il sindaco: "Cercheremo di implementare la videosorveglianza"

Nella giornata di ieri, la comunità di Cosseria è stata sconvolta da due furti, lasciando i residenti in uno stato di apprensione e preoccupazione. I malviventi hanno agito con audacia, colpendo durante un periodo approssimativo tra le 12 e le 13:30.

In entrambi i casi, i proprietari delle abitazioni hanno fatto la sgradevole scoperta al loro ritorno a casa, trovandosi di fronte all'effrazione delle loro proprietà. Il bottino di questi blitz? Orologi e preziosi, lasciando un senso di vulnerabilità nella comunità.

Il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, ha espresso la sua seria preoccupazione riguardo alla situazione, sottolineando come i criminali erano a conoscenza dei movimenti dei residenti. "Sapevano benissimo che all'interno non c'era nessuno. Nel primo caso, i proprietari sono stati fuori solamente un'ora. Questa è la cosa preoccupante: probabilmente c'è qualcuno che controlla i movimenti della cittadinanza".

Per affrontare questa emergenza, il primo cittadino ha fornito una serie di consigli alla popolazione: "La raccomandazione principale è di evitare di condividere sui social network i propri movimenti", ha affermato Molinaro. "È consigliabile aspettare di farlo dopo essere rientrati a casa, mantenere le imposte chiuse e, se possibile, lasciare una luce accesa per dissuadere ulteriori intrusioni".

Tuttavia, il comune si trova di fronte a sfide significative nell'affrontare questa situazione: "Cercheremo di implementare, probabilmente con fondi comunali, la videosorveglianza. Cosseria, con i suoi 15 accessi, è una sorta di colabrodo. Quindi il costo non è indifferente. Nonostante i nostri sforzi, la competizione per ottenere fondi è estremamente dura. Abbiamo partecipato a due bandi, ma sembra che le aree con maggior rischio criminale siano prioritarie per il finanziamento, lasciando luoghi come Cosseria in svantaggio".

Secondo il primo cittadino, anche le normative esistenti per affrontare efficacemente la criminalità sono da rivedere: "Una denuncia a piede libero rappresenta una sorta di incoraggiamento a continuare a delinquere. Le forze dell'ordine sono sempre presenti e per ciò che fanno, va sempre dato un grande plauso".