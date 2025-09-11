 / Politica

Politica | 11 settembre 2025, 08:46

"Cairo in Comune": "Adesso ci aspettiamo che Bucci riconosca l’importanza del nostro Ppi e lo riapra di notte"

La marcia indietro della Regione sul Punto di primo intervento di Albenga ha suscitato reazioni anche in Val Bormida, dove la comunità reclama da tempo un presidio sanitario efficiente

Il recente cambio di rotta della Regione sul Punto di primo intervento di Albenga, con la riattivazione del servizio notturno, ha suscitato attenzione anche in Val Bormida, in particolare a Cairo Montenotte. 

Qui la comunità da tempo chiede che il Ppi dell’ospedale San Giuseppe torni a funzionare H24, come era prima della pandemia, auspicando magari anche il ritorno di un pronto soccorso efficiente in grado di garantire assistenza a una valle che conta circa 40mila abitanti.

Soddisfazione per la decisione di Albenga, ma anche richiesta di analoghi interventi locali, arriva dal gruppo di opposizione “Cairo in Comune”: "Adesso anche noi valbormidesi ci aspettiamo che il presidente Bucci faccia una scelta di responsabilità verso i cittadini e che riconosca l’importanza del nostro Punto di primo intervento, riaprendolo anche di notte, come più volte promesso".

Dall’opposizione arrivano anche parole critiche verso l’amministrazione comunale: "Ci auguriamo che il sindaco Lambertini smetta di pigolare e di rimanere sdraiato sulle posizioni della Regione, come ha fatto finora", concludono.

Graziano De Valle

