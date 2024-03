QR-code dinamici: il marketing aziendale passa da qui

QR code dinamici: tutti li hanno visti almeno una volta, ma pochi conoscono fino in fondo le potenzialità di questo versatile strumento. L'utilizzo di un QR code dinamico offre numerosi vantaggi, specialmente quando impiegato come strategia di marketing per le aziende.

Tra le aziende di punta del settore dei QR code dinamici spicca una realtà 100% made in Italy: doitsquare.com.