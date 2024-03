Frana al Mezzano a Stella, in fase di ultimazione i lavori (FOTO)

Sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza in località Mezzano, a Stella.

I lavori riguardano il tratto di versante interessato dalla caduta massi dell'ottobre 2019 e sono finanziati dalla Protezione Civile Regionale.

Nella frazione di San Martino quindi dopo 4 anni sono al traguardo gli interventi.

Il quadro economico dei lavori si è attestato sui 176mila 750,75 euro. È stata installata una rete metallica chiodata al versante anticaduta e rotolamento materiale in caso di distacco dalla parete