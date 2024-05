I giovani e la sicurezza stradale, due incontri ad Albenga

Il tema della sicurezza stradale è stato trattato in due eventi di formazione ed informazione destinati alle scuole secondarie di primo e secondo grado grazie al Lions Club Albenga Host, che come ogni anno organizza conferenze su questo argomento di fondamentale importanza, rispettivamente il 26 aprile scorso presso l’Aula Magna del Liceo Statale "G. Bruno" e il 3 maggio presso l’Aula Magna della Redemptoris Mater.

La rilevanza risulta tristemente evidente dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che individua nei sinistri stradali la prima causa di morte nella fascia d’età tra i 15 ed i 29 anni.

Nell'introduzione, il presidente del Lions Club Albenga Host, dottor Mancuso, ha affermato che nell’80% dei casi gli incidenti stradali sono la conseguenza di un errore umano e quindi potrebbero essere evitati o significativamente ridotti.

Numerosi gli esperti coinvolti, come il Generale dei carabinieri Di Fonzo, l’Ispettore della polizia municipale dottor Dagnino, il Sotto Tenente Antonuzzo della Compagnia dei carabinieri di Albenga, il Formatore A.C.I. Roberto Fragapane e, in rappresentanza del Reparto di Unità Spinale del Santa Corona, il dottor Arescaldino, che con messaggi chiari ed incisivi, sostenuti anche da filmati coinvolgenti, hanno mantenuto alto l’interesse degli studenti presenti che hanno avuto l’occasione di riflettere sull'importanza, come utenti della strada, di un comportamento responsabile e rispettoso delle regole del Codice Stradale.