Albenga, l'amministrazione Tomatis incontra le frazioni

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’Amministrazione comunale incontra le frazioni.

Gli incontri inizieranno dalle frazioni di Leca e Bastia (in due distinte serate) a partire dalla settimana dell’8 aprile e proseguiranno nelle altre frazioni e sul territorio secondo calendario che sarà comunicato.

"Sarà l’occasione per illustrare cosa è stato fatto sul territorio, i progetti in itinere, ma sopratutto per raccogliere indicazioni e suggerimenti dai residenti", spiegano dall'amministrazione Tomatis.