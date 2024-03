Sames Anticendio implementa le sue certificazioni: qualità, ma anche sicurezza e ambiente

La Sames opera da oltre mezzo secolo nel settore dell’antincendio, ha iniziato la propria attività commercializzando presidi ed impianti, attrezzandosi in particolar modo per eseguire la manutenzione e la ricarica di estintori con furgoni adibiti ad officina mobile, il tutto sempre nel rispetto ed in osservanza delle normative vigenti.

"Dopo il festeggiamento del traguardo dei 50 anni di attività, avvenuto lo scorso anno, la Sames Anticendio prosegue il percorso di certificazioni aziendali – racconta Andrea Massarenti, socio-titolare -. Un percorso iniziato nel 1996, quando la Sames si è qualificata come prima azienda nel settore in Piemonte ad essere certificata secondo lo standard. Alla storica certificazione ISO 9001:2015, che è il sistema di gestione della Qualità aziendale, ora si affiancano in un sistema integrato la ISO 45001:2018, che è il sistema di gestione per la salute e Sicurezza sul lavoro e la ISO 14001:2015, che è il sistema di gestione Ambientale".



L'azienda si avvale inoltre della certificazione RINA, secondo regolamento CE 304/08, che autorizza al trattamento di impianti di protezione antincendio a gas fluorurati o effetto serra (F-GAS), e RINA "of service suppliers", che autorizza ad operare nel settore antincendio navale.



Cos'è la ISO 9001:2015?

È la certificazione che fornisce uno standard di riconoscimento internazionale per la creazione e mantenimento di un sistema di gestione della Qualità dell'azienda, che si traduce nell'aumento dell'efficacia dei processi produttivi interni, il cui obiettivo primario è la soddisfazione del cliente, nonché il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.



Quali benefici per il cliente

È sicuramente un plus nei confronti delle aziende che siano a loro volta certificate con degli standard ISO e in generale nei confronti di qualunque cliente, che si troverà di fronte un'azienda strutturata e con un sistema di lavoro efficiente.



Perché certificarsi?

"Credo fermamente - continua Andrea Massarenti, socio-titolare - che le certificazioni aziendali siano lo strumento migliore da affiancare al costante impegno e alla produttività di un'azienda per fornire ai propri clienti un servizio di qualità, ma anche garantito e certificato. Ritengo inoltre che oggi sia fondamentale la responsabilità delle aziende sul fronte sociale nel garantire ai propri lavoratori i più alti standard di sicurezza sul lavoro così come garantire ai propri clienti, fornitori e al proprio territorio il massimo rispetto ambientale".



Storia dell'azienda

Fondata nel 1973, da Massimo e Leo Lehar Massarenti, oggi la Sames opera dalle sue due sedi di Cuneo e Savona e serve quotidianamente i suoi clienti in tutto il Nord e Centro Italia coprendo a 360 gradi il settore dell'anticendio sia terrestre che navale.



La sua specializzazione

Negli ultimi vent'anni seguendo gruppi di società anche internazionali l'azienda ha avuto la possibilità di specializzarsi nel settore degli impianti, nella loro manutenzione e nella realizzazione sia di quelli di rilevazione incendio sia di quelli destinati allo spegnimento.

Sito: https://antincendiosames.com