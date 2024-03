Celle, interdetto l'accesso alla spiaggia libera delle ex Colonie Milanesi

È interdetto l'accesso, la sosta e il transito nella spiaggia libera in località Bouffou (ex spiaggia delle Colonie Milanesi) adiacente al molo Punta Aspera a Celle Ligure.

A disporlo il Comune cellese dopo che a seguito di un sopralluogo effettuato dal servizio Lavori Pubblici è stata evidenziata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.

Rimarrà chiuso l'accesso all'arenile quindi fino a che non verrà messo in sicurezza il percorso pedonale di accesso dalla passeggiata Pertini o in alternativa sino alla creazione di un nuovo percorso che consenta I'accesso pubblico.