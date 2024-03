Chiusura Aurelia per frana a Capo Noli, le modifiche al servizio bus

Tpl Linea comunica che, a seguito della chiusura al transito veicolare della S.S. 1 Aurelia in località Malpasso, sono state apportate le seguenti modifiche al servizio.

L'azienda ha istituito il servizio navetta nella tratta Stazione FF.SS. di Finale Ligure – località Varigotti (e ritorno), in coincidenza con autobus da e per Savona, e nella tratta Spotorno – Noli (e ritorno), in coincidenza con autobus da e per Finale Ligure.

Per linea 40/ direzione Savona: partenza da Finalborgo, normale percorso sino alla Stazione FF.SS. di Finale Ligure, coincidenza con autobus navetta sostitutiva in arrivo da Varigotti, S.P. 490 e quindi transito in autostrada in direzione Savona.

Per la linea 40/ direzione Finale Ligure: regolare percorso in Savona in arrivo a Spotorno coincidenza con autobus navetta sostitutiva diretta a Noli, transito in autostrada sino a Finale Ligure, S.P. 490, Stazione FF.SS. e quindi regolare percorso per Finalborgo. In arrivo alla Stazione FF.SS. di Finale Ligure coincidenza con autobus navetta per Varigotti.

Orari navette sul sito www.tpllinea.it nella sezione linee e orari (Navetta Spotorno-Noli feriale e festivo; navetta Varigotti-Finalmarina feriale e festivo).