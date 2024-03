Il gelato alla Begonia di Alassio conquista la Cina

Il gelato alla Begonia di Alassio è partito di slancio alla conquista dei palati cinesi, dove grazie alla sua formula originale si sta affermando come un simbolo di raffinatezza e gusto fra gli amanti del gelato.

Questa prelibatezza, distribuita a livello internazionale dalla Nutman è realizzata con una ricetta del maestro gelatiere alassino Aldo De Michelis utilizzando infiorescenze di Begonia raccolte a mano, dall’azienda Raverabio e trasformate in concentrato dall’azienda Tastee.it.

La delicatezza e l'eleganza di questa particolare varietà di gelato hanno stupito ed affascinato il grande pubblico. La Cina, che vanta una grande tradizione di utilizzo in cucina di fiori eduli, è rimasta colpita dalla passione nella creazione di un prodotto di alta qualità nel solco della rinomata e conosciuta tradizione gelatiera italiana.

ll gelato “Begonia di Alassio” – recentemente iscritto su proposta dell’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio nel registro De.Co. dei prodotti a Denominazione Comunale, garanzia di eccellenza e custode di antiche ricette inimitabili tramandate nel tempo – registra così un altro importante successo e porta il nome della città di Alassio in giro per il mondo.

“Essere profeti in patria non è sempre semplice – dichiara un emozionatissimo Aldo De Michelis – ed è per noi un piacere ricevere questo riconoscimento internazionale anche per Alassio, la mia città. Una grande soddisfazione che voglio condividere con Marco Ravera dell’azienda Biologica RaveraBio, che da anni coltiva fiori eduli e con Silvia Parodi dell’azienda Tastee.it, che produce la pasta di Begonia. Con loro ho condiviso un percorso fatto di passione ed impegno che ci sta portando ad ottenere grandi risultati"

“Siamo orgogliosi – dichiara l’Assessore al Commercio del Comune di Alassio Franca Giannotta – per questo straordinario risultato, che da Alassio porta la nostra specialità De.Co., frutto della competenza del maestro gelatiere, Aldo De Michelis di Perlecò, a conquistare il mercato internazionale. Una grande soddisfazione per un prodotto di altissima qualità che ha trovato collocazione nel registro comunale De.Co. a partire della storica coltivazione della begonia nei Giardini di Villa della Pergola e nei giardini comunali di Alassio, e dall’utilizzo alimentare della stessa che affonda le sue radici nel passato. Un risultato che arriva alla vigilia di un appuntamento davvero importante: la quinta edizione del Festival Nazionale della Cucina con i Fiori, che si svolgerà ad Alassio dal 12 al 15 aprile, tra degustazioni, laboratori, show cooking, corsi di cucina e passeggiate in collina, offrendo ai cittadini e ai turisti la possibilità di imparare a riconoscere i fiori commestibili spontanei e a utilizzarli nelle ricette”.