Riqualificazione de La Rocca di Legino e intitolazione di un terreno a Francesca Bonello: il 4 aprile la presentazione del progetto

"Presenteremo con orgoglio il progetto di riqualificazione del quartiere La Rocca, un'opera che riflette l'impegno e la dedizione dell'Associazione La Rocca nel migliorare la qualità della vita della nostra comunità - dicono dal cda de La Rocca Fratellanza Contadini e Operai A.P.S. - Inoltre, saremo onorati di annunciare ufficialmente l'intitolazione del terreno adiacente alla Società La Rocca alla giovane Francesca Bonello, in memoria della sua vita e del suo impegno sociale, tragicamente interrotti nell'incidente avvenuto durante l’Erasmus a Barcellona nel 2016, nipote di Giannina Becchi classe 1920 ex comproprietaria del terreno donato alla nostra associazione dalla sua famiglia. Questa iniziativa è un modo tangibile per commemorare Francesca e celebrare il suo spirito altruista che ispira la nostra comunità".