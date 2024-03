Al via le iscrizioni per la XVIII Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra

Divulgare e approfondire i segreti dell'arte degli strumenti a pizzico è da sempre la missione di Carlo Aonzo. Il mandolinista di fama internazionale è uno dei maggiori virtuosi dello strumento di cui mantiene vivi e rinverdisce i fasti nel mondo anche rendendo materia “quotidiana” il patrimonio musicale ad esso legato. È anche in virtù di un simile intendimento che il corso estivo residenziale internazionale diventa ogni anno un’occasione non soltanto di perfezionamento della tecnica con un team di docenti concertisti ma anche per condividere un’esperienza umana unica. E aperta a tutti. Come avvenuto negli anni scorsi sia per livello tecnico sia per provenienza (sono tanti gli allievi giunti dall'estero, specialmente dal Nord America) sia per caratteristiche anagrafiche la settimana di Castel Gandolfo è un esempio di trasversalità e intergenerazionalità. Coordinati dallo stesso Carlo Aonzo, fondatore e direttore artistico dell’associazione Accademia Internazionale Italiana di Mandolino oltre che artista assoluto capace di rendere il mandolino classico italiano un messaggero nel mondo della nostra bellezza musicale, un insieme di docenti concertisti metterà a disposizione degli allievi, dall' 11 al 18 agosto 2024 il proprio bagaglio di esperienza e competenze fornendo ai futuri corsisti l’opportunità di crescere non soltanto dal punto di vista musicale. Carlo Aonzo, Michele De Martino e Fabio Gallucci per mandolino, mandola e mandoloncello, e Roberto Margaritella e Riccardo Del Prete per chitarra classica guideranno gli allievi alla scoperta di un mondo in cui tecnica e anima parlano la stessa lingua universale. Un universo la cui fruizione sarà agevolata anche dalla bellezza degli scenari in cui si svolge la settimana dell’Accademia. Castel Gandolfo, comune della città metropolitana di Roma Capitale, e il Centro Mariapoli Internazionale, dove si svolgeranno i corsi e in cui sarà possibile anche soggiornare, è infatti inserito nella splendida cornice dei Castelli Romani ed include quasi tutto l’arco costiero del Lago Albano con vista sul cono vulcanico di Monte Cavo. Come di consueto nei giorni in cui si svolgerà l'Accademia sono previsti numerosi eventi aperti al pubblico che verranno annunciati prossimamente.