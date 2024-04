Comune di Savona, con il nuovo codice di comportamento per i dipendenti stretta sull'uso dei social

Occhio ai social, soprattutto se sei un dipendente pubblico.

Con l'avvento e la sempre maggiore diffusione di Facebook, Instagram ed altri social network, le pubbliche amministrazioni si sono trovate a dover gestire anche l'uso, a volte distorto, che i dipendenti possono farne.

Il Comune di Savona ha modificato il codice di comportamento, approvato dalla giunta recependo quello pubblicato in Gazzetta ufficiale mesi fa, dedicando un intero articolo, il 10, all'uso dei social.

“Il dipendente, nell’utilizzo dei social network, non può pubblicare immagini che lo ritraggano con simboli o fregi riconducibili all’Amministrazione, o in divisa per coloro che la indossino, se non previa autorizzazione”.

Un'altra parte dell'articolo impegna il dipendente a non diffondere tramite i social, blog o forum, commenti, foto, video o audio che possano essere lesivi dell'immagine dell'amministrazione e, prosegue l'articolo 10 “si impegna inoltre a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social, forum online, ispirato all’equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni”.

Inoltre il codice di comportamento stabilisce che le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio, non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media.

Sono escluse da questa limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.