Soccorsi mobilitati quest'oggi, intorno alle 12.45, in via San Bartolomeo del Bosco a Savona. Un uomo di circa 50 anni si è infortunato, secondo quanto riferito, in seguito ad una caduta mentre si trovava all'interno di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e l'automedica. È stato richiesto, inoltre, anche l'intervento dell'elisoccorso.