Le delicatezze di Avesani

Tra le tante prelibatezze del Pastificio Avesani non si può non notare i ravioli ripieni agli spinaci e tofu della linea Bioveg che sono il giusto compromesso per chi non vuole rinunciare a gusto e leggerezza. Avesani è uno dei grandi brand della pasta fresca e ripiena, una storia iniziata nel 1951, in provincia di Verona, e nel tempo allargatasi in tutto il Nord e Centro Italia.

Un pastificio che è arrivato a produrre, soltanto nei tortellini, ben 50 tonnellate al giorno, in 5 linee produttive, e ciò sta a significare che la clientela è molta e soprattutto è molto fidelizzata.

Avesani cerca di esaltare le tradizioni culinarie italiane con tutti i suoi prodotti, dalla pasta fresca a quella ripiena, all’uovo e prodotti gastronomici vari e questo per soddisfare tutte le esigenze del cliente introducendo anche una linea vegetariana e le monoporzioni.