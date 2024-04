Albenga, mostra diffusa nel centro storico con le opere di Sophie Dickens

Una mostra diffusa delle opere dell’artista Sophie Dickens, preludio di una personale che potrebbe essere organizzata nei prossimi mesi, nelle vetrine di alcune attività commerciali del Centro Storico di Albenga.

L’iniziativa partita dal dottor Riccardo Badino della Fondazione Oddi in concerto con il Comune e con i Commercianti del Centro Storico che hanno accolto con favore l’idea, ha subito incuriosito i cittadini che hanno potuto iniziare ad ammirare le opere.

A parlarcene è il dott. Badino: “I valori a cui si ispira l’artista sono quelli legati all’ambiente e la tutela della biodiversità. Per le sue opere Sophie Dickens, scultrice britannica di fama internazionale le cui opere sono sparse in tutto il mondo, spesso utilizza materiali di recupero e riciclati. Le sue opere spesso partono da studi anatomici dettagliati che poi si traducono in sculture monumentali piene di passione e vitalità come ad esempio quella donata al comune di Pieve di Teco dalla stessa artista. Dopo questa sorta di “anteprima” nelle vetrine di alcune attività che ringrazio per la collaborazione contiamo di riuscire ad organizzare una personale di Sophie”.

“Siamo felici di ospitare le opere di un’artista di fama internazionale come Sophie Dickens - afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Albenga è arte, storia e cultura che si respirano in ogni angolo della città e si intersecano con il tessuto economico e commerciale diventando tutt’uno e rivolgendosi a cittadini, visitatori e turisti. Tutti questi aspetti sono stati valorizzati in questi anni attraverso iniziative ed eventi che continueremo a proporre in collaborazione con i privati e le associazioni con cui collaboriamo costantemente”.

Le opere potranno essere visionate nelle seguenti vetrine: Eric club, Ottica De Paoli, Gioielleria Gnocchi, Libreria Quarta di Copertina, negozio di calzature Pastore.