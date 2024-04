Medicina ambulatoriale, nessuna candidatura: resta scoperto l'incarico di oculistica

Il mese scorso l'Asl2 ha indetto la pubblicazione di alcuni incarichi disponibili nella medicina specialistica ambulatoriale ma con estrema difficoltà nel reperire medici e con alcuni posti rimasti vuoti.

Nello specifico la ricerca riguardava un medico oculista per un incarico di 20 ore settimanali presso gli ambulatori Asl di via Collodi, per Usmaf-Sasn Savona un incarico, sempre per un oculista, di 6 ore settimanali, per Inail l'incarico riguarda la medicina oculistica per 4 ore settimanali e quella neurologica, anche in questo caso 4 ore settimanali, oltre ad un ortopedico per 20 ore settimanali.

Quest'ultimo è l'unico incarico che ha trovato una copertura con il dottor Filippo Ferrari.