'Emozioni senza respiro': martedì 9 aprile My Sport Sciorba lancia l'Apnea Village

Martedì 9 aprile My Sport Sciorba alza il sipario su una nuova attività in programma all'interno del Polo Natatorio più grande della Liguria. "Emozioni senza respiro", a partire dalle 18:30, permetterà al pubblico di entrare a contatto con gli istruttori Apnea Academy di Apnea Village. Grazie alla didattica sviluppata dal campione Umberto Pelizzari e da molti altri grandi apneisti, sarà possibile scoprire come gestire il proprio respiro e la propria mente, per scendere in profondità, non solo in acqua ma anche nel proprio io.



"L’offerta Apnea sarà proposta in My Sport Sciorba dall’associazione Apnea Village con la quale è nata una bella partnership che amplia ulteriormente le proposte agli utenti del My Sport Village Sciorba, combinando soluzioni che incontreranno nuove esigenze e che svilupperanno, ne siamo sicuri, nuove passioni acquatiche - afferma Massimo Fondelli, amministratore unico My Sport - Operiamo sempre in direzione della promozione della cultura del Movimento, in tal senso è importante imparare a muoversi con disinvoltura nell’acqua approcciando anche il mondo subacqueo". My Sport Sciorba aggiunge così un ulteriore tassello a una vasta offerta per ogni età (sin dalla pancia della mamma) e abilità: dai corsi per gestanti, all’acquaticità neonatale, dai corsi nuoto bambini all’agonismo, al sincro ed alla pallanuoto. Ora l’utenza My Sport Sciorba potrà accedere ai corsi di Apnea Village tenuti dagli istruttori qualificati Apnea Academy.



Le piscine forniscono un ambiente sicuro e controllato per gli apneisti, sia per gli apprendisti sia per l’atleta più evoluto. Infatti in piscina è possibile concentrarsi sull’apprendimento delle tecniche senza preoccupazioni legate alle condizioni marine ed alla stagionalità.

Apnea Village è un club che insegna l'apnea subacquea divertendosi, una disciplina affascinante quanto complessa. "L’apnea è per tutti, dai 7 ai 99 anni. E' un ambiente dove è facile e piacevole stare assieme, trovare nuove amicizie ed apprezzare il valore della collaborazione e del supporto reciproco - dicono gli istruttori certificati Apnea Academy e FIPSAS Paolo Clerici, Salvatore Polizzi e Simone Villa - E' un luogo in cui respirare un clima di sano impegno sportivo, unito al rilassamento mentale e fisico. In acqua, come nella vita, è fondamentale avere amici e compagni con cui stiamo bene e che hanno a cuore la nostra sicurezza; e naturalmente è altrettanto importante che noi facciamo la stessa cosa per loro"

Apnea Village propone sessioni di allenamento in palestra, sedute di yoga e percorsi di meditazione, con la collaborazione di trainer ed insegnanti certificati, per completare l'offerta didattica, già di per sè molto ricca, dell'ampio programma teorico-pratico.